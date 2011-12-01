索马里海盗释放新加坡货轮,四名人质仍被扣

欧洲个股：检察官曾并未对大众汽车监督委员会成员展开调查
路透汉堡2月9日 - 德国检方表示，他们并未对德国下萨克森州州长Stephan Weil，或其他大众汽车(福斯汽车, Volkswagen)监督委员会中与废气排放丑闻有关的成员展开调查。
(本文由路透中文网编译提供)
路透新加坡12月1日电---新加坡船运公司Glory Ship Management周四表示，索马里海盗释放了该公司一艘化学品货轮，但未能兑现其释放所有船员的承诺，仍扣留包括船长在内的四名韩国船员。
公司在声明中称，装运棕榈原油的货轮“MT Gemini”在215天前于非洲东海岸被劫持。
声明称：“海盗在11月30日释放了船上的21人，尽管他们在早些时候答应释放所有船员，但在最後一刻却扣留了包括船长在内的4名韩国船员。”
“好在让我们欣慰的是，21名船员获释且健康状况良好。我们将尽快送他们回家。同时，我们将尽全力确保四名沦为人质的韩国船员获释。”
除韩国人之外的其他船员包括13名印尼人、5名中国人和3名缅甸人。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
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路透2月9日 - 可口可乐公布季度营收下滑6%，为连续第七季走低，受到特定拉丁美洲国家高通胀打击，而美元走强也让美国以外营收缩水。