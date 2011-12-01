〔中国票据市场〕转贴利率月初微降,存准率下调推升机构收票热情

路透上海12月1日电---中国票据市场转贴利率周四微幅下降.央行时隔近三年後调降存款准备金率,市场对近期资金面预期渐趋乐观,再加上月初银行信贷规模情况尚可,收票热情提高打压转贴利率小幅回落.

交易员并表示,央行的政策效果还在发酵,後市转贴利率仍存在进一步下跌的空间.

"今天有些机构来询价,转贴利率略微跌了一点."华南一银行交易员称,"票据市场对政策反应可能不会向债市那麽迅速,估计政策效果完全体现出来还要一段时间."

中国人民银行周三晚间宣布,从12月5日(下周一)起,下调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点.[ID:nCN1253188]

以下为路透中国银票转贴参考率(全国)报价<0#CNBAYBMK=>:

1个月(%) 6个月(%) 一年(%)

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今日 8.7048/8.2676 9.0677/8.6244 10.3431/9.5188

上日 8.7072/8.2676 9.0917/8.6267 10.3523/9.5280

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变动 -0.24bp/ 0bp -2.40bp/-0.23bp -0.92bp/-0.92bp

票据市场是短期资金融通的市场.此前的中国票据市场处於分割状态,在各行各地区之间的流动性较差;交易品种基本限於汇票,交易期限规定在六个月以内,其中银行承兑汇票是最主要的交易工具.交易方式包括回购和转贴(即买断).

**逆回购报价下跌**

而回购报价方面,据路透中国银票回购参考率报价<0#CNBARPYBMK=>,今日全国范围期限一个月内的逆回购(出资方)参考率年利率报价CNT1BARPYFIX=报在6.3423%,较上日6.3475下跌.

部分期限路透央票参考率CNTBFIX(%):

1个月 3个月

----------------------------------

今日 3.1820/3.1130 3.2630/3.1968

上日 3.2520/3.1820 3.2908/3.2268

注: 路透中国银票转贴参考率目前由中国51家商业银行参与报价.(完)

--发稿 曲伟治; 审校 黄凯

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