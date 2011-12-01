〔中国票据市场〕转贴利率月初微降,存准率下调推升机构收票热情

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透上海12月1日电---中国票据市场转贴利率周四微幅下降.央行时隔近三年後调降存款准备金率,市场对近期资金面预期渐趋乐观,再加上月初银行信贷规模情况尚可,收票热情提高打压转贴利率小幅回落.
交易员并表示,央行的政策效果还在发酵,後市转贴利率仍存在进一步下跌的空间.
"今天有些机构来询价,转贴利率略微跌了一点."华南一银行交易员称,"票据市场对政策反应可能不会向债市那麽迅速,估计政策效果完全体现出来还要一段时间."
中国人民银行周三晚间宣布,从12月5日(下周一)起,下调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点.[ID:nCN1253188]
以下为路透中国银票转贴参考率(全国)报价<0#CNBAYBMK=>:
1个月(%) 6个月(%) 一年(%)
--------------------------------------------------------
今日 8.7048/8.2676 9.0677/8.6244 10.3431/9.5188
上日 8.7072/8.2676 9.0917/8.6267 10.3523/9.5280
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变动 -0.24bp/ 0bp -2.40bp/-0.23bp -0.92bp/-0.92bp
票据市场是短期资金融通的市场.此前的中国票据市场处於分割状态,在各行各地区之间的流动性较差;交易品种基本限於汇票,交易期限规定在六个月以内,其中银行承兑汇票是最主要的交易工具.交易方式包括回购和转贴(即买断).
**逆回购报价下跌**
而回购报价方面,据路透中国银票回购参考率报价<0#CNBARPYBMK=>,今日全国范围期限一个月内的逆回购(出资方)参考率年利率报价CNT1BARPYFIX=报在6.3423%,较上日6.3475下跌.
部分期限路透央票参考率CNTBFIX(%):
1个月 3个月
----------------------------------
今日 3.1820/3.1130 3.2630/3.1968
上日 3.2520/3.1820 3.2908/3.2268
注: 路透中国银票转贴参考率目前由中国51家商业银行参与报价.(完)
--发稿 曲伟治; 审校 黄凯
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央行票据参考率报价 <0#CNTBFIX=R> 国债参考率报价 <0#CNTSYFIX=R>
金融债参考率报价 <0#CNSOVFIX=R>
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。