〔全球金市〕现货金触及两周高位,股市和欧元涨势激发投机客买入

路透新加坡12月1日电---现货金周四触及两周高位,因股市和欧元涨势激发投机客买入.此前全球主要央行联合行动,防止欧债危机引燃全球经济衰退.

美联储、欧洲央行、加拿大央行、英国央行、日本央行和瑞士央行称,从12月5日起将现有美元互换成本下调50个基点,并安排双边互换.[ID:nCN1255170]