〔全球金市〕现货金触及两周高位,股市和欧元涨势激发投机客买入

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透新加坡12月1日电---现货金周四触及两周高位,因股市和欧元涨势激发投机客买入.此前全球主要央行联合行动,防止欧债危机引燃全球经济衰退.
美联储、欧洲央行、加拿大央行、英国央行、日本央行和瑞士央行称,从12月5日起将现有美元互换成本下调50个基点,并安排双边互换.[ID:nCN1255170]
截至0650GMT,现货金XAU=微升0.1%至每盎司1,744.20美元,此前攀至1,749.89美元的11月17日以来最高位.现货金11月累计上涨1.9%,为今年以来第七个月上涨,但较9月在1,920美元上方创出的纪录高位仍低了9%.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。