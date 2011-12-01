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亚洲 | 2011年 12月 1日 星期四 15:23 BJT

〔全球金市〕现货金触及两周高位,股市和欧元涨势激发投机客买入

路透新加坡12月1日电---现货金周四触及两周高位,因股市和欧元涨势激发投机客买入.此前全球主要央行联合行动,防止欧债危机引燃全球经济衰退.

美联储、欧洲央行、加拿大央行、英国央行、日本央行和瑞士央行称,从12月5日起将现有美元互换成本下调50个基点,并安排双边互换.[ID:nCN1255170]

截至0650GMT,现货金XAU=微升0.1%至每盎司1,744.20美元,此前攀至1,749.89美元的11月17日以来最高位.现货金11月累计上涨1.9%,为今年以来第七个月上涨,但较9月在1,920美元上方创出的纪录高位仍低了9%.

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