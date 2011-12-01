〔中国债市〕存准率下调推人民币IRS大跌,利好反应充分续降空间有限

路透上海12月1日电---中国人民币利率互换(IRS)周四大幅走低,昨晚央行宣布下调存款准备金率,给出更为明确的货币政策转向信号,IRS报价应声回落.

不过交易员认为,今日市场对利好消息的反应已较为充分,加之IRS此前累计跌幅过大,短期内续降空间有限.

"跌了十几个点吧,反应稍微有点过,有可能还要修正一下,"上海一银行交易员表示.

他指出,参考现券的表现,IRS下跌速度偏快,一定程度上脱离了基本面,透支了未来的利好预期,比如目前IRS的基准利率之一--七天回购利率仍在4%附近,即使资金面预期有改善,短期内大幅下滑的可能性也不大,利率互换的向下拓展空间暂有限.

中国人民银行周三晚间宣布,从12月5日(下周一)起,下调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点.此举标志货币政策拐点显现,未来有望进一步松动.[ID:nCN1253188]

银行间市场周四早盘质押式回购利率CNREPO=CFXS多数下行,因央行此前宣布调降存款准备金率,改善了未来的资金面预期.不过,指标品种七天回购利率变化不大,或说明目前的市场流动性未见明显宽松.[CN/CN]

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价CNIRSFIX01(基於七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年

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周四 3.2340/3.3380 2.8008/2.9000 2.7533/2.8517 2.8317/2.9317 2.7350/3.0825

周三 3.4033/3.5033 2.9871/3.0779 2.9200/3.0100 3.0014/3.0986 2.9300/3.2380

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变动-0.1693/-0.1653 -0.1863/-0.1779 -0.1667/-0.1583 -0.1697/-0.1669 -0.1950/-0.1555

注:以上数据均为按季度计算报价

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换.债务人通过利率掉期,将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务,或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作,利率互换不涉及债务本金的交换.

中国外汇交易中心统计数据显示,2011年10月人民币IRS成交的名义本金总额为1,294.69亿元人民币,较9月的2,853.31亿元减逾五成.2006年2月中国人民银行推出人民币利率互换交易试点後,当年每月平均成交不超过30亿元.(完)

--发稿 边竞; 审校 张喜良

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