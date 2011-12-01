〔日本股市〕收涨近2%至两周高点,央行联合行动缓解市场紧张情绪(更新版)

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路透东京12月1日电---日本股市日经指数周四飙升至两周高点,突破关键阻力位,之前全球主要央行联合行动,以缓解欧债危机引起的银行流动性短缺.

主要央行联手提供成本较低的美元融资,缓解了有关全球金融体系将很快崩溃的担忧,不过市场人士仍谨慎看待欧债危机的解决前景.

"这仅仅意味着扩大了紧急措施.更重要的问题是欧洲救援基金是否能够扩大,这个问题还悬而未决,"大和住银投信首席分析师Soichiro Monji说.