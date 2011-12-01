〔日本股市〕收涨近2%至两周高点,央行联合行动缓解市场紧张情绪(更新版)

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(新增细节)
路透东京12月1日电---日本股市日经指数周四飙升至两周高点,突破关键阻力位,之前全球主要央行联合行动,以缓解欧债危机引起的银行流动性短缺.
主要央行联手提供成本较低的美元融资,缓解了有关全球金融体系将很快崩溃的担忧,不过市场人士仍谨慎看待欧债危机的解决前景.
"这仅仅意味着扩大了紧急措施.更重要的问题是欧洲救援基金是否能够扩大,这个问题还悬而未决,"大和住银投信首席分析师Soichiro Monji说.
成交量飙升至10月28日以来最高,主板有20亿股股票易手,较20日移动均值高出29%.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。