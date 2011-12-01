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亚洲 | 2011年 12月 1日 星期四 15:40 BJT

〔表格〕外资在韩国股市买超6,340亿韩元,为连续第三日买超

路透首尔12月1日电---韩国证券交易所周四公布,截至0720GMT,外资当日在韩国股市.KS11买超6,340亿韩元,为连续第三日买超.

以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元,负值代表卖超):

日期 外资 机构投资人 散户

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12月 1日 634.0 1,098.3 -1,683.8

11月30日 395.1 167.0 -638.9

11月29日 414.7 246.5 -956.0

11月28日 -193.5 377.9 -370.3

11月25日 -353.4 289.5 36.0

11月24日 -270.6 362.5 -53.5

11月23日 -420.0 -2.6 372.1

11月22日 -321.6 137.7 177.0

11月21日 -287.9 9.9 249.7

11月18日 -404.2 -187.1 622.9

11月17日 -338.5 -7.2 265.0

11月16日 88.7 -77.0 159.2

11月15日 -75.3 -32.3 38.7

11月14日 133.4 255.2 -454.6

11月11日 -265.0 279.0 207.0

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本月以来 634.0 1,098.3 -1,683.8

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今年以来 -6,995.0 9,990.8 -1,669.2

-------------------------------------------------(完)

--编译 许娜;审校 艾茂林

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