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亚洲 | 2011年 12月 1日 星期四 15:49 BJT

〔金属期市〕LME期铜在疲弱中国PMI数据公布後下跌,上海期铜涨停

路透新加坡12月1日电---伦敦期铜继昨日创下一个月最大单日涨幅後,周四转为小跌,因中国制造业数据疲弱,令全球主要央行联手援助欧系银行举动带来的乐观情绪降温.

上海期铜和期锌涨6%,触及涨停板,追随周三伦敦金属市场走势,当时期铜一度大涨6.8%,达到每吨8,000美元的近一个月高位.

中国11月官方制造业PMI於2009年3月以来首次降至荣枯分水岭50%下方,显示经济增速继续温和回落.汇丰PMI亦创32个月来新低.综合多种因素判断,预计中国未来经济增速回调仍将平稳.[ID:nCN1255116]

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