〔金属期市〕LME期铜在疲弱中国PMI数据公布後下跌,上海期铜涨停

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透新加坡12月1日电---伦敦期铜继昨日创下一个月最大单日涨幅後,周四转为小跌,因中国制造业数据疲弱,令全球主要央行联手援助欧系银行举动带来的乐观情绪降温.
上海期铜和期锌涨6%,触及涨停板,追随周三伦敦金属市场走势,当时期铜一度大涨6.8%,达到每吨8,000美元的近一个月高位.
中国11月官方制造业PMI於2009年3月以来首次降至荣枯分水岭50%下方,显示经济增速继续温和回落.汇丰PMI亦创32个月来新低.综合多种因素判断,预计中国未来经济增速回调仍将平稳.[ID:nCN1255116]
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。