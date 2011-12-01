版本:
中国
货币新闻 | 2011年 12月 1日 星期四 15:52 BJT

《外汇动态》欧洲开盘:欧元持稳,市场关注西班牙标债

0742GMT---欧元/美元EUR=持稳於1.3457美元,半官方买盘在早前提供支撑.

市场将聚焦西班牙债券标售,昨日全球主要央行采取的联合行动似乎影响有限.

美元指数.DXY跌0.1%至78.312.

澳元/美元AUD=D4跌0.7%,报1.0206美元.(完)

--编译 白云; 审校 高琦

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐