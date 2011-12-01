《外汇动态》欧洲开盘:欧元持稳,市场关注西班牙标债

欧洲个股：检察官曾并未对大众汽车监督委员会成员展开调查
路透汉堡2月9日 - 德国检方表示，他们并未对德国下萨克森州州长Stephan Weil，或其他大众汽车(福斯汽车, Volkswagen)监督委员会中与废气排放丑闻有关的成员展开调查。
0742GMT---欧元/美元EUR=持稳於1.3457美元,半官方买盘在早前提供支撑.
市场将聚焦西班牙债券标售,昨日全球主要央行采取的联合行动似乎影响有限.
美元指数.DXY跌0.1%至78.312.
澳元/美元AUD=D4跌0.7%,报1.0206美元.(完)
--编译 白云; 审校 高琦
路透汉堡2月9日 - 德国检方表示，他们并未对德国下萨克森州州长Stephan Weil，或其他大众汽车(福斯汽车, Volkswagen)监督委员会中与废气排放丑闻有关的成员展开调查。
路透沙特KHOBAR 2月9日 - 沙特新闻机构SPA报导指出，沙特能源、工业和矿产资源大臣法力赫(Khalid al-Falih)与委内瑞拉外长和能源部长周四于利雅德会面，以检视油市状况，以及审视维持油市稳定的重要性。
路透2月9日 - 可口可乐公布季度营收下滑6%，为连续第七季走低，受到特定拉丁美洲国家高通胀打击，而美元走强也让美国以外营收缩水。