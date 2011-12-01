巴基斯坦警告北约,或退出反恐合作

(本文由路透中文网编译提供)

路透伊斯兰堡12月1日电---媒体周四援引巴基斯坦外长希娜(Hina Rabbani Khar)报导暗示，如果巴基斯坦主权再遭侵犯，该国可能不再对美国反恐战争提供支持。

北约上周六在巴阿边境发动空袭，造成24名巴基斯坦军人死亡，令巴基斯坦非常恼怒。

巴基斯坦因此宣布退出下周在德国将召开的讨论阿富汗未来的国际会议。

根据《The News》报导，希娜在巴基斯坦参议院外事委员会发表讲话称：“我们受够了。巴基斯坦政府将不会再容忍任何流血事件，即便是平民或士兵再流一滴血。”

希娜表示：“巴基斯坦在反恐战争中的角色不容忽视。”这暗示巴基斯坦可能结束对美国反恐战争的支持。9·11事件发生之後，巴基斯坦政府顶住了国内的反对意见，支持美国开展反恐战争。

北约直升机和战斗机上周六袭击了巴基斯坦西北部两处军事边防哨所，这是自2001年以来两国关系遭遇的最严重事件。（完）