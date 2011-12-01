《外汇动态》欧元/美元料在1.35美元区域附近挂有卖单

欧洲个股：检察官曾并未对大众汽车监督委员会成员展开调查
路透汉堡2月9日 - 德国检方表示，他们并未对德国下萨克森州州长Stephan Weil，或其他大众汽车(福斯汽车, Volkswagen)监督委员会中与废气排放丑闻有关的成员展开调查。
0749GMT---伦敦交易商指出,欧元/美元EUR=在1.35美元区域附近卖单聚集,而1.3520美元上方挂有停止单,少数交易商预计欧元仍会被逢高抛售. 下档方面,据称1.3425美元下方买单潜藏,而1.3400美元下方挂有停止单.(完) --编译 许娜;审校 艾茂林
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路透汉堡2月9日 - 德国检方表示，他们并未对德国下萨克森州州长Stephan Weil，或其他大众汽车(福斯汽车, Volkswagen)监督委员会中与废气排放丑闻有关的成员展开调查。
路透沙特KHOBAR 2月9日 - 沙特新闻机构SPA报导指出，沙特能源、工业和矿产资源大臣法力赫(Khalid al-Falih)与委内瑞拉外长和能源部长周四于利雅德会面，以检视油市状况，以及审视维持油市稳定的重要性。
路透2月9日 - 可口可乐公布季度营收下滑6%，为连续第七季走低，受到特定拉丁美洲国家高通胀打击，而美元走强也让美国以外营收缩水。