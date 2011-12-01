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货币新闻 | 2011年 12月 1日 星期四 16:02 BJT

《外汇动态》欧元/美元料在1.35美元区域附近挂有卖单

0749GMT---伦敦交易商指出,欧元/美元EUR=在1.35美元区域附近卖单聚集,而1.3520美元上方挂有停止单,少数交易商预计欧元仍会被逢高抛售. 下档方面,据称1.3425美元下方买单潜藏,而1.3400美元下方挂有停止单.(完) --编译 许娜;审校 艾茂林

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