〔欧洲政经〕德国经济部长希望将欧洲国家的赤字/GDP上限定为2%--报载

标题新闻：德国经济部长吉普理斯称，德国必须对美国具体的保护主义措施进行反击
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路透柏林12月1日电---德国日报《世界报》周四报导称,德国经济部长罗斯勒(Philipp Roesler)已经就变动欧盟条约提出了方案,期望能帮助解决欧元区债务危机.这些建议包括,针对赤字与国内生产总值(GDP)之比设定2%的上限.
报导称,经济部的这份策略报告已经提交给总理梅克尔的办公室进行讨论.
罗斯勒是联合政府中较小一派的自由民主党的领袖,他在救助欧元区其它国家方面一直采取强硬立场,并要求对那些破坏赤字规定的国家施加更严厉的自动惩罚举措.
这份名为"欧洲的稳定与竞争力"的策略报告还提出,对於那些违规国家,欧盟可以冻结来自结构性基金的资金支付,以此作为惩罚的一种手段.
根据罗斯勒的计划,应当成立一个由独立专家组成的"稳定委员会",以便就改善竞争力,审查国家预算计划和增强合作等事项提出建议.
欧盟最初的"稳定和增长条约"将赤字与GDP的比例上限设为3%,但大多数欧元区国家都已经打破了这个限制.(完)
--编译 高琦; 审校 艾茂林
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