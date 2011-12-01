昂山素季力挺缅甸民主改革

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(本文由路透中文网编译提供)
路透华盛顿11月30日电---缅甸民主运动领导人昂山素季周三表示，她打赌缅甸政府刚刚起步的改革是真实的，希望能抓住这次向民主过渡的机会。
昂山素季在一个公开的视频电话会议中表示，她认为缅甸的一些官员意识到了改革的必要性。
昂山素季表示：“我们希望(缅甸最近的改革)是有意义的。我认为我们必须做好承担风险的准备，没有什麽是万无一失的。”
当天，美国国务卿希拉里到访缅甸，成为逾50年来首位造访缅甸的美国国务卿。预计希拉里将敦促缅甸新领导人推行改革。
昂山素季证实她将参加议会补选。昂山素季表示，她所在的“国家民主联盟”去年抵制议会大选，但现如今却希望进入议会，在全国开设办事处并创办一份报纸。
她说：“在过去几个月中，我们得到了最好的机会。”
“我相信，大多数缅甸人民希望有个和平和谐的民主过渡。”（完）
--编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。