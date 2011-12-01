《汇市解析》--技术面及价位预测(I)

路透伦敦12月1日电---以下为SEB分析师对外汇市场重要技术走势及价位的预测:

欧元/美元:进攻1.3273下方失败已迫使空头撤退,同时全球主要央行联手行动激发市场释放压力後的大涨.此举不会改变市场中长期预期走势,但无疑会延长始於11月25日的上行修正走势.

我们仍预计55日均线区间构成强劲阻力.今日我们关注1.3400/20美元区域的支撑,只要守在此水准之上,则看起来欧元此轮走势还可再创新高.

欧元/日圆:上行修正到了尾声,面临的阻力渐增,因欧元进入此前的支撑区域(B浪底部以及55日均线区间),当前该区域为阻力位.所以104.76-105.50日圆将是焦点所在.若我们假设正确,则卖家将在该区域重回市场,打压市场再次重拾下行走势(若跌破103.35日圆可得确认).

美元/挪威克朗:市场将可能展开整固,为攻破10/11月峰值这一双顶积攒能量.

预计支撑在55日均线区域.(完)

--编译 田建华;审校 白云

全球外汇动态.........[FXNEWS/CN] 英文外汇动态页面.......FXNEWS

汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]

国际汇市报导.....[FRX/CN|USD/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]

所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]

汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT]

美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]

欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]

人民币.[CNY/CN] 港元...[HK/CN]