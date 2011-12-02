〔新债招标〕中国农发行五年债利率3.55%,远低於预期--业内人士

《全球汇市》美元上涨，投资人对特朗普总统税改计划寄予厚望
路透纽约2月10日 - 美元兑一篮子主要货币周五徘徊在11日高位附近，此前美国总统特朗普的讲话，没有动摇市场对其政府不久将公布税改政策的乐观情绪。
路透上海12月2日电---业内人士周五透露,中国农业发展银行在银行间债市招标发行的至多150亿元人民币五年期固息金融债,中标利率3.55%,远低於此前3.65%的预测均值,并低於3.58%-3.70%的预期区间.
业内人士并透露,本次首场投标倍数约为2.37倍.
该期债为农发行今年第19期金融债,按年付息.采用单一利率中标(荷兰式)的招标方式,不设基本承销额.首场招标结束後,发行人有权追加发行总量不超过100亿元的当期债券.
该期债缴款日和起息日为12月6日,12月5日-6日为分销期,12月12日上市.(完)
--发稿 曾菱; 审校 张喜良
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