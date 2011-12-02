〔新债招标〕中国农发行五年债利率3.55%,远低於预期--业内人士

路透上海12月2日电---业内人士周五透露,中国农业发展银行在银行间债市招标发行的至多150亿元人民币五年期固息金融债,中标利率3.55%,远低於此前3.65%的预测均值,并低於3.58%-3.70%的预期区间.

业内人士并透露,本次首场投标倍数约为2.37倍.

该期债为农发行今年第19期金融债,按年付息.采用单一利率中标(荷兰式)的招标方式,不设基本承销额.首场招标结束後,发行人有权追加发行总量不超过100亿元的当期债券.

该期债缴款日和起息日为12月6日,12月5日-6日为分销期,12月12日上市.(完)