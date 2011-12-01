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货币新闻 | 2011年 12月 1日 星期四 16:27 BJT

〔菲律宾央行〕维持利率在4.50%不变,并称通胀前景仍然可控

路透马尼拉12月1日电---菲律宾央行周四宣布:

* 维持隔夜利率PHCBIR=ECI在4.50%不变(路透预估为4.50%).

* 通胀前景仍然可控,通胀预期受到良好控制.

* 2011、2012和2013年有可能达到3-5%的年通胀目标.

* 利率决定考虑了第三季增长、全球经济疲软及欧洲债务问题.

* 通胀前景的风险偏下档. (完)

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