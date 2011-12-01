〔菲律宾央行〕维持利率在4.50%不变,并称通胀前景仍然可控

欧洲个股：检察官曾并未对大众汽车监督委员会成员展开调查
路透汉堡2月9日 - 德国检方表示，他们并未对德国下萨克森州州长Stephan Weil，或其他大众汽车(福斯汽车, Volkswagen)监督委员会中与废气排放丑闻有关的成员展开调查。
路透马尼拉12月1日电---菲律宾央行周四宣布:
* 维持隔夜利率PHCBIR=ECI在4.50%不变(路透预估为4.50%).
* 通胀前景仍然可控,通胀预期受到良好控制.
* 2011、2012和2013年有可能达到3-5%的年通胀目标.
* 利率决定考虑了第三季增长、全球经济疲软及欧洲债务问题.
* 通胀前景的风险偏下档. (完)
路透汉堡2月9日 - 德国检方表示，他们并未对德国下萨克森州州长Stephan Weil，或其他大众汽车(福斯汽车, Volkswagen)监督委员会中与废气排放丑闻有关的成员展开调查。
路透沙特KHOBAR 2月9日 - 沙特新闻机构SPA报导指出，沙特能源、工业和矿产资源大臣法力赫(Khalid al-Falih)与委内瑞拉外长和能源部长周四于利雅德会面，以检视油市状况，以及审视维持油市稳定的重要性。
路透2月9日 - 可口可乐公布季度营收下滑6%，为连续第七季走低，受到特定拉丁美洲国家高通胀打击，而美元走强也让美国以外营收缩水。