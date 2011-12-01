〔西班牙数据〕11月Markit制造业PMI降至43.8,该行业连续第七个月收缩

欧洲个股：检察官曾并未对大众汽车监督委员会成员展开调查
路透汉堡2月9日 - 德国检方表示，他们并未对德国下萨克森州州长Stephan Weil，或其他大众汽车(福斯汽车, Volkswagen)监督委员会中与废气排放丑闻有关的成员展开调查。
路透马德里12月1日电---周四公布的一项调查显示,西班牙11月制造业活动连续第七个月萎缩,显示该国第四季经济可能下滑,而且失业持续增加.
西班牙11月Markit制造业采购经理人指数(PMI)为43.8,略高於预估的43.5,但低於10月的43.9.
这是该指数连续第七个月低於50的荣枯分水岭.(完)
--编译 杜明霞;审校 侯向明
路透汉堡2月9日 - 德国检方表示，他们并未对德国下萨克森州州长Stephan Weil，或其他大众汽车(福斯汽车, Volkswagen)监督委员会中与废气排放丑闻有关的成员展开调查。
路透沙特KHOBAR 2月9日 - 沙特新闻机构SPA报导指出，沙特能源、工业和矿产资源大臣法力赫(Khalid al-Falih)与委内瑞拉外长和能源部长周四于利雅德会面，以检视油市状况，以及审视维持油市稳定的重要性。
路透2月9日 - 可口可乐公布季度营收下滑6%，为连续第七季走低，受到特定拉丁美洲国家高通胀打击，而美元走强也让美国以外营收缩水。