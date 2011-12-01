〔西班牙数据〕11月Markit制造业PMI降至43.8,该行业连续第七个月收缩

路透马德里12月1日电---周四公布的一项调查显示,西班牙11月制造业活动连续第七个月萎缩,显示该国第四季经济可能下滑,而且失业持续增加.

西班牙11月Markit制造业采购经理人指数(PMI)为43.8,略高於预估的43.5,但低於10月的43.9.

这是该指数连续第七个月低於50的荣枯分水岭.(完)