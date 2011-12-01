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亚洲 | 2011年 12月 1日 星期四 17:01 BJT

〔外汇期权〕欧元/美元期权风险逆转指标下跌--IFR

IFR伦敦12月1日电---三个月期/delta值为0.25的欧元/美元期权风险逆转指标(RR)受到规模约5亿欧元的合约卖单打压,在伦敦早盘报3.65%,暗示市场偏好欧元卖权.

欧元/美元期权RR近几周稳步走跌,此间市场通过奇异期权做多,一个月期/delta值为0.25的期权RR跌落11月初所创纪录高位4.2%,目前报2.4%.

三个月期权RR跌势稍缓,脱离11月初水准4.2%,一年期RR亦从4.5%降至4.2%,偏好欧元卖权,欧元区局势的长期不确定性令所有较长期期权价格获得支撑.(完)

--编译 白云; 审校 高琦

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