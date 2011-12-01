〔中国债市〕信用债收益率估值多降逾10bp,因存准率下调--交易商协会

路透上海12月1日电---中国银行间市场交易商协会周四发布最新非金融企业债务融资工具定价估值显示,受央行下调存款准备金率的利好刺激,短期融资券和中期票据收益率估值显着下跌,跌幅介於7-16个基点(bp)之间.

市场人士分析指出,本次估值调整较为温和,一二级市场利差仍然保持在10-15个点(bp).随着存准率下调和财政存款发放的政策利好实质性兑现,流动性将得以进一步缓和,届时信用债收益率将具备更大下行空间.

北京一银行交易员表示,今年7月份央行加息後,交易商协会也曾在当周中间调整过估值,这表明发行人和承销商对於市场的变动越来越敏感.

中国债券市场迎来货币政策由紧转松的里程碑:央行近三年来首次下调存款准备金率,且时机早于市场预期.随着政策不确定性的消除,资金面预期将改善,近期徘徊不前的债市有望重拾强势.[ID:nCN1255168]

中国人民银行周三宣布,从12月5日(下周一)起,下调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点,为近三年来首次调降.央行上次下调存款准备金率是在2008年12月25日.[ID:nCN1253188]

以下为各品种的具体估值情况:

发行主体评级 一年期 三年期 五年期

最新 较上次(bp) 最新 较上次(bp) 最新 较上次(bp)

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重点AAA 4.77 -12 4.77 -11 4.84 -13

AAA 4.95 -13 4.96 -12 5.04 -14

AA+ 5.52 -11 5.53 -10 5.59 -11

AA 6.46 -10 6.43 -7 6.50 -9

银行间债市非金融企业债务融资工具,是指具有法人资格的非金融企业在银行间债市发行的、约定在一定期限内还本付息的有价证券,交易商协会负责受理该类债券的发行注册.目前主要品种有短期融资券(CP)、中期票据(MTN)和集合票据等.

银行间债市非金融企业债务融资工具定价估值工作指引(试行)称,上述定价估值,是指多家市场机构对当期各主要信用等级、关键期限非金融企业债务融资工具二级市场均衡收益率估计值的平均水平.

估值机构包括商业银行、保险公司、证券公司、基金公司等各类市场参与者,数量不超过22家.估值内容应至少包含非金融企业债务融资工具1、3、5年期限的重点AAA、AAA、AA+和AA级品种.估值机构应于每周一11:00前报送本周估值数据,估值结果及原始估值数据将於每周一15:00在交易商协会网站公布.

短期融资券和中期票据的票面利率基本由主承销商以簿记建档方式确定.2009年该类产品一度出现发行利率过低,上市後二级市场收益率上涨,导致发行和交易受挫.随後,交易商协会为不同期限、等级的债务融资工具设定利率发行下限,并根据市场走势适时调整,以保证发行和交易的顺畅.

而一级市场发行将参考估值结果定价,具体发行利率/价格将根据发行体具体资质情况以估值结果为基础浮动形成.(完)

参看详情,可点选交易商协会网站(www.nafmii.org.cn/Info/644107)