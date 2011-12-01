〔欧洲经济〕经济前景下档风险上升,央行临时措施有限--ECB总裁德拉吉

欧洲个股：检察官曾并未对大众汽车监督委员会成员展开调查
路透汉堡2月9日 - 德国检方表示，他们并未对德国下萨克森州州长Stephan Weil，或其他大众汽车(福斯汽车, Volkswagen)监督委员会中与废气排放丑闻有关的成员展开调查。
路透布鲁塞尔12月1日电---欧洲央行(ECB)总裁德拉吉周四表示:
* 经济前景下档风险已上升
* 央行临时措施有限
* ECB注意到银行业持续面临困难
* 受困国家的调整尚未对金融市场的脆弱状况产生影响
* 需要全面加深财政整合,对条约的深远调整不应被忽略
* 我们目前处於艰难时期
* 我们确保物价稳定
路透汉堡2月9日 - 德国检方表示，他们并未对德国下萨克森州州长Stephan Weil，或其他大众汽车(福斯汽车, Volkswagen)监督委员会中与废气排放丑闻有关的成员展开调查。
路透沙特KHOBAR 2月9日 - 沙特新闻机构SPA报导指出，沙特能源、工业和矿产资源大臣法力赫(Khalid al-Falih)与委内瑞拉外长和能源部长周四于利雅德会面，以检视油市状况，以及审视维持油市稳定的重要性。
路透2月9日 - 可口可乐公布季度营收下滑6%，为连续第七季走低，受到特定拉丁美洲国家高通胀打击，而美元走强也让美国以外营收缩水。