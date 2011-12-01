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货币新闻 | 2011年 12月 1日 星期四 16:52 BJT

〔欧洲经济〕经济前景下档风险上升,央行临时措施有限--ECB总裁德拉吉

路透布鲁塞尔12月1日电---欧洲央行(ECB)总裁德拉吉周四表示:

* 经济前景下档风险已上升

* 央行临时措施有限

* ECB注意到银行业持续面临困难

* 受困国家的调整尚未对金融市场的脆弱状况产生影响

* 需要全面加深财政整合,对条约的深远调整不应被忽略

* 我们目前处於艰难时期

* 我们确保物价稳定

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