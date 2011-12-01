〔欧洲汇市〕瑞郎大致持平,市场消化瑞士第三季疲软的GDP数据

欧洲个股：检察官曾并未对大众汽车监督委员会成员展开调查
路透汉堡2月9日 - 德国检方表示，他们并未对德国下萨克森州州长Stephan Weil，或其他大众汽车(福斯汽车, Volkswagen)监督委员会中与废气排放丑闻有关的成员展开调查。
路透苏黎世12月1日电---周四瑞郎大致持平,因市场市场不确定瑞士第三季国内生产总值(GDP)疲软是否会引发央行采取行动.
瑞士第三季经济增速创2009年年中以来最低,因强势瑞郎损及出口,而且资本投资下降,尤其是金属加工和机械工程领域.[ID:nCN1255658]
市场还将关注定於0830GMT公布的瑞士采购经理人指数(PMI)数据.
路透汉堡2月9日 - 德国检方表示，他们并未对德国下萨克森州州长Stephan Weil，或其他大众汽车(福斯汽车, Volkswagen)监督委员会中与废气排放丑闻有关的成员展开调查。
路透沙特KHOBAR 2月9日 - 沙特新闻机构SPA报导指出，沙特能源、工业和矿产资源大臣法力赫(Khalid al-Falih)与委内瑞拉外长和能源部长周四于利雅德会面，以检视油市状况，以及审视维持油市稳定的重要性。
路透2月9日 - 可口可乐公布季度营收下滑6%，为连续第七季走低，受到特定拉丁美洲国家高通胀打击，而美元走强也让美国以外营收缩水。