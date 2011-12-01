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货币新闻 | 2011年 12月 1日 星期四 16:35 BJT

〔欧洲汇市〕瑞郎大致持平,市场消化瑞士第三季疲软的GDP数据

路透苏黎世12月1日电---周四瑞郎大致持平,因市场市场不确定瑞士第三季国内生产总值(GDP)疲软是否会引发央行采取行动.

瑞士第三季经济增速创2009年年中以来最低,因强势瑞郎损及出口,而且资本投资下降,尤其是金属加工和机械工程领域.[ID:nCN1255658]

市场还将关注定於0830GMT公布的瑞士采购经理人指数(PMI)数据.

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