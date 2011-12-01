〔路透基点〕六家银行为凯雷投资海尔的7亿港元贷款案承贷--RLPC

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透香港12月1日电---汤森路透旗下基点引述银行业消息人士称,凯雷集团投资海尔电器的7亿港元五年期子弹式贷款案已有六家银行承贷.
消息人士称,该贷款案于近期完成,并获大幅超额认购.
之前曾有报导称,中国信托商业银行和台北富邦商业银行9月30日为这笔交易提供了预先融资.
这笔贷款的借款人为凯雷为了海尔电器投资案而设立的一家特殊目的实体(SPV),利率为香港银行同业拆息(Hibor)加码330个基点.
联席承办行承贷1.2亿港元或以上,获得含全部费用的价码为370个基点.经理行承贷8,000万-1.19亿港元,获得含全部费用的价码为360个基点.
凯雷8月称,已同意通过投资海尔电器的可换股债,再加上其他投资安排,其持股比例有望达到9%.这些可转债将作为上述7亿港元贷款的抵押品.海尔电器是海尔集团在香港上市的子公司.(完)
--编译 白云;审校 张涛
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。