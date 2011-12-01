〔路透基点〕六家银行为凯雷投资海尔的7亿港元贷款案承贷--RLPC

路透香港12月1日电---汤森路透旗下基点引述银行业消息人士称,凯雷集团投资海尔电器的7亿港元五年期子弹式贷款案已有六家银行承贷.

消息人士称,该贷款案于近期完成,并获大幅超额认购.

之前曾有报导称,中国信托商业银行和台北富邦商业银行9月30日为这笔交易提供了预先融资.

这笔贷款的借款人为凯雷为了海尔电器投资案而设立的一家特殊目的实体(SPV),利率为香港银行同业拆息(Hibor)加码330个基点.

联席承办行承贷1.2亿港元或以上,获得含全部费用的价码为370个基点.经理行承贷8,000万-1.19亿港元,获得含全部费用的价码为360个基点.

凯雷8月称,已同意通过投资海尔电器的可换股债,再加上其他投资安排,其持股比例有望达到9%.这些可转债将作为上述7亿港元贷款的抵押品.海尔电器是海尔集团在香港上市的子公司.(完)