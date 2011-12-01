〔中国汇市〕人民币兑美元受中间价牵引收涨,然购汇需求致盘中屡触跌停 (更新版)

(新增更多报价和市场人士评论)

* 人民币兑美元收涨,追随中间价续攀升走势

* 强劲购汇需求重压下,又触及交易区间下限

* 全球央行联手行动,近走势或要看美元眼色

* 借机提高人民币汇率双向波动性

路透上海/北京12月1日电---中国外汇交易中心人民币兑美元CNY=CFXS即期汇价周四收涨,追随中间价续攀升走势;但在强劲购汇需求的重压下,即期汇价下午盘仍长时间触及着千分之五(与中间价比较)的交易区间下限.

交易员指出,全球央行联手行动打压海外美元,提振非美货币,即期汇价走升.不过因购汇盘压力及未完全消除的贬值预期等影响,人民币盘中成交区间依旧明显低於中间价.

"央行开低(美元兑人民币)中间价的幅度,超出市场预期,"北京一国有大行交易员称,"境内外有价差,客盘需求就出来了,一部分是真实贸易背景的,一些应该就是套利的."

上海一银行交易员亦称,下午购汇需求强劲,但供给稀少,一度"交易机上卖美元的价格已经灰掉了,没人报价了."连日来人民币兑美元成交区间均低於中间价200点左右,购汇需求过强料是主因.

以下为今日人民币兑美元主要报价CNY=CFXS以及中间价CNY=PBOC:

收盘价 最高价 最低价 中间价 上日中间价 上日收盘价

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6.3635 6.3563 6.3670 6.3353 6.3482 6.3789

美国联邦储备理事会(美联储,FED)、欧洲央行(ECB)以及加拿大、英国、日本和瑞士的央行周三在发布联合声明,称它们已同意从12月5日开始,将现有的美元互换安排成本下调50个基点,以确保美国以外的银行业者可以轻松获得美元资金.

以下为北京时间16:41,离岸市场人民币报价:

今日 上日

NDF一年期人民币/美元CNY1YNDFOR= 6.3820/20 6.3770

香港离岸市场人民币兑美元即期CNH= 6.3830/40 6.3790

境内市场美元兑人民币一年期掉期USDCNY1Y=CFXS最新成交为贴水80点,相当於市场认为一年後人民币兑美元将达到6.3555元.

**短期走势或要看海外美元眼色**

交易员并称,中国央行三年来首次下调存款准备金率,应是为缓解外汇占款下降导致的流动性压力,对汇价直接影响尚不明显.从近期中间价走势看,中国央行维持人民币稳中有升的意图仍在,但短期内则需更多依赖海外美元走势判断波动方向.

上海一银行交易员认为,对於人民币走向,"首先看海外的美元是否有连续下跌的可能.如果海外美元连续下跌,那国内人民币继续升值的机率就偏大.但如果海外美元只是短暂下跌,人民币汇率就未必有持续升值的动力."

上海另一银行交易员则表示,从央行制定的中间价走势判断,年内人民币仍有望稳中有升.不过境内外套利因素引发的强劲购汇盘对短期汇价的影响值得关注.

纽约汇市美元周三下挫,因全球主要央行携手行动降低美元融资成本,以及良好的美国经济数据,促使投资者转向收益较高的货币.亚洲货币周四早盘高位持稳,美元走低.[FRX/CN]

至于甫公布的疲弱PMI数据,交易员认为,在今年以投资为主拉动经济增长的情况下,该数据对汇率政策的影响料有限.

中国宏观经济先行指标--11月官方制造业采购经理人指数(PMI)CNPMIB=ECI於2009年3月以来首次降至荣枯分水岭50%下方,低於此前市场预期,显示经济增速继续温和回落.

**专家建议汇率双向波动**

中国央行三年来首次下调存款准备金率,对此,兴业银行首席经济学家鲁政委表示,考虑到是外汇占款的减少诱发了准备金率的调整,为降低国际资本外流对外汇储备的过快消耗和外汇占款继续大幅减少,当前亟需通过扩大人民币兑美元波动幅度来进行缓冲.

他解释说,与继续坚持升值相比,借海外对人民币产生贬值预期之际,扩大人民币汇率波动幅度,或更有利於实现此前"藏汇于民"的目标.如果"老百姓愿意持有美元,要充分利用这个时间点,推进藏汇于民."

为应对欧美债务危机导致的经济下滑风险,中国的货币政策正明确转向宽松.央行周三晚间宣布近三年来首次调降存款准备金率,以期为疲弱的实体经济注入一剂"强心针".中国央行将从12月5日(下周一)起,下调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点.[ID:nCN1253224]

鲁政委并指出,几大央行联手行动虽暂时打压海外美元,但不排除未来美元再因流动性紧张而走强的可能.而外部环境的不断变化,也给人民币汇率实现宽幅"箱体震荡"提供了条件.

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改,增强人民币汇率弹性,并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间,对人民币汇率浮动进行动态管理和调节.但一直表示人民币汇率不存在大幅波动和变化的基础.(完)

--发稿 李宏薇/曹巍浩; 审校 林高丽/黄凯

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