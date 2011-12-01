〔新兴汇市〕央行流动性举措提振亚币走高,但进口商卖盘限制涨势

路透新加坡12月1日电---多数新兴亚洲货币周四上涨,受全球六大央行采取联合行动缓解流动性紧缩所提振,但离岸基金与亚洲进口商的卖盘限制涨势.

美国联邦储备理事会(美联储,FED)、欧洲央行(ECB)以及英国、加拿大、日本与瑞士的央行周三表示,将从12月5日起调降现有美元互换额度成本50个基点,并将安排双边互换以进一步提供其他币种流动性.[ID:nCN1254050]