〔新兴汇市〕央行流动性举措提振亚币走高,但进口商卖盘限制涨势

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透新加坡12月1日电---多数新兴亚洲货币周四上涨,受全球六大央行采取联合行动缓解流动性紧缩所提振,但离岸基金与亚洲进口商的卖盘限制涨势.
美国联邦储备理事会(美联储,FED)、欧洲央行(ECB)以及英国、加拿大、日本与瑞士的央行周三表示,将从12月5日起调降现有美元互换额度成本50个基点,并将安排双边互换以进一步提供其他币种流动性.[ID:nCN1254050]
此举激励包括股票与欧元在内的风险资产,并引发新流动性将最终进入亚洲的憧憬.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。