《外汇动态》央行互换额度举措恐无法令风险偏好持续

0825GMT---虽然市场传言称欧元兑美元EUR=存在超主权需求,但据称在1.3480-1.3500存在卖单.主要央行的互换额度举措,相当於是承认了全球融资问题严峻.这对长线投资者很难构成重新冒险的理由.亚洲央行在下一举动前或许在等待周五的美国非农就业报告.周三的风险涨势或许更是由於月底仓位调整引起,而非反映风险意愿重燃.(完) --编译 隋芬;审校