中国黄金需求料继续攀升--行业官员

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(本文由路透中文网编译提供)
路透上海12月1日电（记者 Fayen Wong）---上海黄金饰品行业协会会长程秉海周四在一个会议上称，尽管金价高企，中国对黄金饰品和投资黄金需求仍在大幅上升，未来几年需求可能会进一步增加。
程秉海表示，年初至今，上海三大珠宝商珠宝总销量已经超过100吨。这三家珠宝商分别为老凤祥、老庙和亚一。
“销量较上年同期大幅上升，需求增长很强劲，”程秉海在接受记者采访时表示，但他没有指出增长的幅度具体有多大。
程秉海称，中国工商银行投资金销量超过40吨。
世界黄金协会(WGC)称，今年中国黄金消费量料较上年增长约10%。
“未来10年中国黄金消费量料增长强劲，”世界黄金协会远东区董事总经理郑良豪（Albert Cheng）表示。
郑良豪指出，随着中国中产阶级崛起和财富增加，中国黄金珠宝市场规模料在2020年前达到955.2吨，2011年市场规模为519.6吨。（完）
编译：李富强 发稿：程芳
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。