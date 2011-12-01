〔韩国汇市〕韩元创一个月最佳单日表现,风险偏好重振

路透首尔12月1日电---韩元兑美元周四上涨1.5%,创下近一个月来最佳单日表现,因全球主要央行联合提振美元流动性的举措刺激了对风险资产的买兴.

数据显示,韩国11月出口增幅大於预期,也提振韩元.不过交易员表示,该数据的风头被全球主要央行联合行动以及随後各国股市普涨的消息所盖过.