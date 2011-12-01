〔韩国汇市〕韩元创一个月最佳单日表现,风险偏好重振

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透首尔12月1日电---韩元兑美元周四上涨1.5%,创下近一个月来最佳单日表现,因全球主要央行联合提振美元流动性的举措刺激了对风险资产的买兴.
数据显示,韩国11月出口增幅大於预期,也提振韩元.不过交易员表示,该数据的风头被全球主要央行联合行动以及随後各国股市普涨的消息所盖过.
韩元兑美元KRW=当地收报1,126.1,高於周三收盘价1,143.0.今日创下11月4日以来最大单日百分比涨幅.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。