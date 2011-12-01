〔韩国个股〕韩亚与Lone Star协议KEB股权收购案降价约11%--消息

欧洲个股：检察官曾并未对大众汽车监督委员会成员展开调查
路透汉堡2月9日 - 德国检方表示，他们并未对德国下萨克森州州长Stephan Weil，或其他大众汽车(福斯汽车, Volkswagen)监督委员会中与废气排放丑闻有关的成员展开调查。
路透首尔12月1日电---一知情消息人士周四表示,美国Lone Star已同意,将4.4兆(万亿)韩元的韩国外换银行004940.KS股权售予韩亚金融集团(086790.KS)一案,将降价约11%,韩亚董事会周五将开会通过这项协议.
消息人士称,韩亚与Lone Star已同意将收购价格每股调降约1,490韩元.
消息人士不愿具名,因协议尚未公布.(完)
--编译 蔡美珍;审校 王洋
路透汉堡2月9日 - 德国检方表示，他们并未对德国下萨克森州州长Stephan Weil，或其他大众汽车(福斯汽车, Volkswagen)监督委员会中与废气排放丑闻有关的成员展开调查。
路透沙特KHOBAR 2月9日 - 沙特新闻机构SPA报导指出，沙特能源、工业和矿产资源大臣法力赫(Khalid al-Falih)与委内瑞拉外长和能源部长周四于利雅德会面，以检视油市状况，以及审视维持油市稳定的重要性。
路透2月9日 - 可口可乐公布季度营收下滑6%，为连续第七季走低，受到特定拉丁美洲国家高通胀打击，而美元走强也让美国以外营收缩水。