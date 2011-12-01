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货币新闻 | 2011年 12月 1日 星期四 17:31 BJT

〔韩国个股〕韩亚与Lone Star协议KEB股权收购案降价约11%--消息

路透首尔12月1日电---一知情消息人士周四表示,美国Lone Star已同意,将4.4兆(万亿)韩元的韩国外换银行004940.KS股权售予韩亚金融集团(086790.KS)一案,将降价约11%,韩亚董事会周五将开会通过这项协议.

消息人士称,韩亚与Lone Star已同意将收购价格每股调降约1,490韩元.

消息人士不愿具名,因协议尚未公布.(完)

--编译 蔡美珍;审校 王洋

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