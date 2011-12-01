欧洲已公布经济指标--2011/12/1

欧洲个股：检察官曾并未对大众汽车监督委员会成员展开调查
路透汉堡2月9日 - 德国检方表示，他们并未对德国下萨克森州州长Stephan Weil，或其他大众汽车(福斯汽车, Volkswagen)监督委员会中与废气排放丑闻有关的成员展开调查。
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(%) 较上年同期(%)
国内生产总值(GDP):
英国 第三季 +0.5-@-r +0.1-@-f +0.5-@-r
德国 第三季 +0.5-@-r +0.3-@-r +2.5-u-r
法国 第三季 +0.4-p -0.1% --
意大利 第二季 +0.3-f +0.1-f +0.8-f
消费者物价指数(CPI):
英国 10月 +0.1 +0.6 +5.0
德国 11月 持平-p 持平-f +2.4-p
法国(HICP) 10月 +0.3-f 持平 +2.5-f
意大利(HICP) 11月 -0.1-p +0.9-f +3.7-p
生产者物价指数(PPI):
英国 10月 持平 +0.3 +5.7
德国 10月 +0.2 +0.3 +5.3
法国 10月 +0.5 +0.3 +6.5
意大利 10月 -0.1 +0.2 +4.5
失业率: 当月(季)% 上月(季)%
英国 10月 5.0-@ 5.0-@
德国 11月 6.9-@ 7.0-@
法国 第三季 9.7-@ 9.6-@-r
意大利 9月 8.3-@ 8.0-@
(注:p-初值;f-终值;@-经季节调整;r-修正後;u-未经季节调整)(完)
--整理 艾茂林; 审校 高琦
经济指标预测或公布日程
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欧洲...............[EU/ECICN] 台湾.........[TW/ECICN]
中国..........[ECI-DIARY-CDS] 全球主要国家[ECI/ALLCN]
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澳洲..............[AU/STATCN] 台湾.........[ECI/TWCN]
路透汉堡2月9日 - 德国检方表示，他们并未对德国下萨克森州州长Stephan Weil，或其他大众汽车(福斯汽车, Volkswagen)监督委员会中与废气排放丑闻有关的成员展开调查。
路透沙特KHOBAR 2月9日 - 沙特新闻机构SPA报导指出，沙特能源、工业和矿产资源大臣法力赫(Khalid al-Falih)与委内瑞拉外长和能源部长周四于利雅德会面，以检视油市状况，以及审视维持油市稳定的重要性。
路透2月9日 - 可口可乐公布季度营收下滑6%，为连续第七季走低，受到特定拉丁美洲国家高通胀打击，而美元走强也让美国以外营收缩水。