〔中国债市〕现券收益率普跌,多家央行联手行动鼓舞市场做多热情

路透北京12月1日电---中国银行间债市周四现券收益率普跌.市场人士表示,全球多家主要央行联手行动,鼓舞了市场的做多热情,现券收益率开盘即大跌,後虽技术性回调,然整体跌幅仍大.

"今天现券收益率早上下挺多的,回来回去了些,"北京一大型银行交易员称,"资金面的利好,短期会更好一些."

他并指出,整体来看,近期现券趋暖的大势未变,收益率曲线或趋陡峭,仍可择机买入债券资产.然当前长期利率债或已过度反应了即有利好因素,基准10年国债收益在3.55%附近或更合理一些.

中国银行间市场交易商协会周四发布最新非金融企业债务融资工具定价估值显示,受央行下调存款准备金率的利好刺激,短期融资券和中期票据收益率估值显着下跌,跌幅介於7-16个基点(bp)之间.[ID:nCN1255912]

中国人民银行周三晚间宣布,从12月5日(下周一)起,下调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点.此前为控制通胀,中国央行去年以来已连续12次上调存准率,使大型金融机构存准率达到21.5%的历史高位;并自去年10月起连续五次加息.但自7月中旬以来一直没有出台明显的货币紧缩措施,担忧会在欧债危机损及出口之际阻碍经济增长.[ID:nCN1253422]

剩余期限近一年的央票1101088券CN1101088=CFXS成交续居首,收报96.6902元,对应收益率3.4150%,成交额为205.33亿元.

质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):

1天 7天

CN1DRP=CFXS CN7DRP=CFXS

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今日 2.9891 3.9827

上日 3.4320 3.9738

以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)

央票参考率<0#CNTBFIXBMK=> 3.4967/3.4352

国债参考率报价<0#CNTSYFIXBMK=> 2.6230/2.5558

金融债参考率报价<0#CNSOVFIXBMK=> 3.5870/3.5160 (完)

欲浏览各债券品种基准券收益率报价,请点选<CN/CONTC203>

欲浏览其他期限国债回购利率报价,请点选<0#CNREPO=SS>

--发稿 曹巍浩; 审校 黄凯

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