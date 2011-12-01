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货币新闻 | 2011年 12月 1日 星期四 18:22 BJT

〔欧洲金融〕对ECB而言,现在最重要的是修补信贷通道--ECB总裁德拉吉

路透12月1日电---欧洲央行(ECB)总裁德拉吉周四表示:

* 能否看到治理取得进展,未来几天将非常重要

* 需对EFSF采取一些措施

* ECB能在条约范围内采取行动

* 现在对於ECB最重要的事情是修补信贷通道

* 我们必须确保信贷通道将重新开始运转

* 央行不应采取不符合欧盟条约的行动

* 近期信贷收紧程度严重

* 信贷紧缩外加商业周期恶化不是好兆头.(完)

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