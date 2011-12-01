〔欧洲金融〕对ECB而言,现在最重要的是修补信贷通道--ECB总裁德拉吉

欧洲个股：检察官曾并未对大众汽车监督委员会成员展开调查
路透汉堡2月9日 - 德国检方表示，他们并未对德国下萨克森州州长Stephan Weil，或其他大众汽车(福斯汽车, Volkswagen)监督委员会中与废气排放丑闻有关的成员展开调查。
路透12月1日电---欧洲央行(ECB)总裁德拉吉周四表示:
* 能否看到治理取得进展,未来几天将非常重要
* 需对EFSF采取一些措施
* ECB能在条约范围内采取行动
* 现在对於ECB最重要的事情是修补信贷通道
* 我们必须确保信贷通道将重新开始运转
* 央行不应采取不符合欧盟条约的行动
* 近期信贷收紧程度严重
* 信贷紧缩外加商业周期恶化不是好兆头.(完)
路透汉堡2月9日 - 德国检方表示，他们并未对德国下萨克森州州长Stephan Weil，或其他大众汽车(福斯汽车, Volkswagen)监督委员会中与废气排放丑闻有关的成员展开调查。
路透沙特KHOBAR 2月9日 - 沙特新闻机构SPA报导指出，沙特能源、工业和矿产资源大臣法力赫(Khalid al-Falih)与委内瑞拉外长和能源部长周四于利雅德会面，以检视油市状况，以及审视维持油市稳定的重要性。
路透2月9日 - 可口可乐公布季度营收下滑6%，为连续第七季走低，受到特定拉丁美洲国家高通胀打击，而美元走强也让美国以外营收缩水。