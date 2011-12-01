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亚洲 | 2011年 12月 1日 星期四 17:57 BJT

〔中港股市〕沪综指与恒指分别大涨2.3%和5.6%,因中国放松政策

* 恒生指数大涨5.6%,沪综指涨2.3%

* 两市放量大涨

* 目前是入市良机--基金经理

路透香港12月1日电---香港与上海股市周四放量飙升.中国周三晚间三年来首次调降存款类金融机构存款准备金率,或意味着政策拐点显现.

此举暂时抵消了中国制造业自2009年2月以来首次萎缩带来的忧虑.[ID:nCN1254796]

恒生指数.HSI大涨5.63%,收於19,002.26点,创出10月6日以来最佳单日表现.恒生国企指数.HSCE收高8.13%至10,281.99,创近三年来的最大单日涨幅.

中国股市沪综指.SSEC大幅收扬2.3%,表现逊於一些亚洲股市,但也创下今年以来的第五大单日涨幅.该指数收於2,386.7点,成交额约为一个月以来最高.

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