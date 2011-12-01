〔中港股市〕沪综指与恒指分别大涨2.3%和5.6%,因中国放松政策

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
* 恒生指数大涨5.6%,沪综指涨2.3%
* 两市放量大涨
* 目前是入市良机--基金经理
路透香港12月1日电---香港与上海股市周四放量飙升.中国周三晚间三年来首次调降存款类金融机构存款准备金率,或意味着政策拐点显现.
此举暂时抵消了中国制造业自2009年2月以来首次萎缩带来的忧虑.[ID:nCN1254796]
恒生指数.HSI大涨5.63%,收於19,002.26点,创出10月6日以来最佳单日表现.恒生国企指数.HSCE收高8.13%至10,281.99,创近三年来的最大单日涨幅.
中国股市沪综指.SSEC大幅收扬2.3%,表现逊於一些亚洲股市,但也创下今年以来的第五大单日涨幅.该指数收於2,386.7点,成交额约为一个月以来最高.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。