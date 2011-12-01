〔欧洲政经〕德国经济部长称,克服欧债危机可能需要数年

路透柏林12月1日电---德国经济部长罗斯勒(Philipp Roesler)周四表示,德国接受欧元区共同债券构想以交换欧盟条约调整的协议绝不存在,他并称,要克服债务危机的根源问题,可能要花费多达五年的时间.

罗斯勒亦向记者表示,周四稍早时,他已与总理梅克尔、执政联盟基督教社会联盟(CSU, Christian Social Union)的领导人达成共识,一致反对欧元区共同债券的构想.(完)