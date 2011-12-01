〔欧洲政经〕德国经济部长称,克服欧债危机可能需要数年

欧洲个股：检察官曾并未对大众汽车监督委员会成员展开调查
路透汉堡2月9日 - 德国检方表示，他们并未对德国下萨克森州州长Stephan Weil，或其他大众汽车(福斯汽车, Volkswagen)监督委员会中与废气排放丑闻有关的成员展开调查。
路透柏林12月1日电---德国经济部长罗斯勒(Philipp Roesler)周四表示,德国接受欧元区共同债券构想以交换欧盟条约调整的协议绝不存在,他并称,要克服债务危机的根源问题,可能要花费多达五年的时间.
罗斯勒亦向记者表示,周四稍早时,他已与总理梅克尔、执政联盟基督教社会联盟(CSU, Christian Social Union)的领导人达成共识,一致反对欧元区共同债券的构想.(完)
--编译 蔡美珍;审校 张涛
路透汉堡2月9日 - 德国检方表示，他们并未对德国下萨克森州州长Stephan Weil，或其他大众汽车(福斯汽车, Volkswagen)监督委员会中与废气排放丑闻有关的成员展开调查。
路透沙特KHOBAR 2月9日 - 沙特新闻机构SPA报导指出，沙特能源、工业和矿产资源大臣法力赫(Khalid al-Falih)与委内瑞拉外长和能源部长周四于利雅德会面，以检视油市状况，以及审视维持油市稳定的重要性。
路透2月9日 - 可口可乐公布季度营收下滑6%，为连续第七季走低，受到特定拉丁美洲国家高通胀打击，而美元走强也让美国以外营收缩水。