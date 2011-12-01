〔意大利数据〕11月制造业PMI微升至44.0,但仍连续第四个月显示萎缩

路透罗马12月1日电---周四公布的一份调查报告显示,意大利11月制造业活动第四个月萎缩,但萎缩速度略慢于前月,订单、产出和新采购均下降.

此前已有众多迹象显示,意大利经济正大幅放缓并可能已陷入衰退.这个欧元区第三大经济体在不断升级的债务危机中苦苦挣扎.

Markit/ADACI意大利11月采购经理人指数(PMI)微升至44.0,10月为43.3.

该指数略高於分析师预估,但仍远低於50的荣枯分水岭,且是2009年6月以来第二低水准.

路透调查访问13名分析师所做的预估为43.0,预估区间为42.0-43.8.(完)