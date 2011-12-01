〔意大利数据〕11月制造业PMI微升至44.0,但仍连续第四个月显示萎缩

欧洲个股：检察官曾并未对大众汽车监督委员会成员展开调查
路透汉堡2月9日 - 德国检方表示，他们并未对德国下萨克森州州长Stephan Weil，或其他大众汽车(福斯汽车, Volkswagen)监督委员会中与废气排放丑闻有关的成员展开调查。
路透罗马12月1日电---周四公布的一份调查报告显示,意大利11月制造业活动第四个月萎缩,但萎缩速度略慢于前月,订单、产出和新采购均下降.
此前已有众多迹象显示,意大利经济正大幅放缓并可能已陷入衰退.这个欧元区第三大经济体在不断升级的债务危机中苦苦挣扎.
Markit/ADACI意大利11月采购经理人指数(PMI)微升至44.0,10月为43.3.
该指数略高於分析师预估,但仍远低於50的荣枯分水岭,且是2009年6月以来第二低水准.
路透调查访问13名分析师所做的预估为43.0,预估区间为42.0-43.8.(完)
--编译 许娜;审校 丁琦
路透汉堡2月9日 - 德国检方表示，他们并未对德国下萨克森州州长Stephan Weil，或其他大众汽车(福斯汽车, Volkswagen)监督委员会中与废气排放丑闻有关的成员展开调查。
路透沙特KHOBAR 2月9日 - 沙特新闻机构SPA报导指出，沙特能源、工业和矿产资源大臣法力赫(Khalid al-Falih)与委内瑞拉外长和能源部长周四于利雅德会面，以检视油市状况，以及审视维持油市稳定的重要性。
路透2月9日 - 可口可乐公布季度营收下滑6%，为连续第七季走低，受到特定拉丁美洲国家高通胀打击，而美元走强也让美国以外营收缩水。