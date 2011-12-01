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亚洲 | 2011年 12月 1日 星期四 19:28 BJT

〔路透基点〕和记港口通过七家银行获得28亿港元三年期俱乐部贷款--RLPC

路透香港12月1日电---汤森路透旗下基点引述银行业消息人士称,和记黄埔旗下和记港口控股已通过七家银行获得28亿港元三年期俱乐部贷款.

这七家银行包括澳新银行、中银香港、三菱东京日联银行、加拿大帝国商业银行、瑞穗实业银行、Scotiabank、三井住友银行.贷款通过和记港口金融有限公司借入.

贷款案签署日为11月18日.(完)

--编译 白云;审校 艾茂林

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