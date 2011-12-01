〔路透基点〕和记港口通过七家银行获得28亿港元三年期俱乐部贷款--RLPC

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透香港12月1日电---汤森路透旗下基点引述银行业消息人士称,和记黄埔旗下和记港口控股已通过七家银行获得28亿港元三年期俱乐部贷款.
这七家银行包括澳新银行、中银香港、三菱东京日联银行、加拿大帝国商业银行、瑞穗实业银行、Scotiabank、三井住友银行.贷款通过和记港口金融有限公司借入.
贷款案签署日为11月18日.(完)
--编译 白云;审校 艾茂林
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。