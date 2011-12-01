〔德国个股〕奥迪汽车计划在中国建新厂,提高A3的产能

路透法兰克福12月1日电---德国大众汽车(福斯汽车)(VOWG_p.DE)下属的豪华车品牌奥迪计划扩大在中国的生产,拟自2013年起在中国南方的佛山建立一家新厂来生产A3汽车,从而使该款车的年产量增至70万辆.

"中国一汽轿车和大众组建的合资企业将在未来五年间,向奥迪汽车在中国工厂投入约30亿欧元,涉及模具、生产和经销几个环节."奥迪在周四的声明中表示.

奥迪的发言人称,该款车目前在中国的月产量为30万辆.(完)