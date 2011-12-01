〔德国个股〕奥迪汽车计划在中国建新厂,提高A3的产能

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透法兰克福12月1日电---德国大众汽车(福斯汽车)(VOWG_p.DE)下属的豪华车品牌奥迪计划扩大在中国的生产,拟自2013年起在中国南方的佛山建立一家新厂来生产A3汽车,从而使该款车的年产量增至70万辆.
"中国一汽轿车和大众组建的合资企业将在未来五年间,向奥迪汽车在中国工厂投入约30亿欧元,涉及模具、生产和经销几个环节."奥迪在周四的声明中表示.
奥迪的发言人称,该款车目前在中国的月产量为30万辆.(完)
--编译 高琦; 审校 白云
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。