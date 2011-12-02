(重温稿)〔台湾货币市场〕短率略见松动,月初资金调度充裕

* 短率略见走低

* 市场上票量不高,资金需求偏弱

记者 高洁如

路透台北12月1日电---台湾银行间短期利率周四走缓.虽然提存期尚未结束,不过进入月初银行调度余裕大增,资金充裕之下,让拆款利率有走低空间.

市场人士指出,在市场银根宽松之下,隔夜、一周内的拆款利率和上日相比,高位明显走低.以隔夜拆款利率高位来看,上日高点在0.78%,今日在0.75%.一位银根宽松的银行业人士称,由於短票量并不多,市场的资金需求也差,让拆出压力大增,利率也降格以求.

"今天给票券商和银行的拆出利率都比昨天降个1、2点,给大行库(公营银行)的更是不只了,"一位民营银行人士称.

拆款加权平均利率PIBCTPITWDOND=报0.397%,同上日;区间为0.299-0.75%,上日在0.299-0.78%.

2-7天拆款利率区间在0.392-0.78%,上日在0.392-0.79%.

**短票利率略低**

短票方面,票券商人士表示,市场上的票量不高,利率上短天期的短票利率略见走低,二周以上还是维持上日相同的水位.

一位票量短缺的票券商交易员就说,"我今天都不敢接电话,没有票可以卖银行啊!"

30天内短票银行间主要成交利率为0.85-0.86%,上日多在0.86%.

央行今日共发行947亿台币存单,相较存单到期金额1,020.5亿,存单发行余额减少73.5亿.[TW/MMTCN]周五存单到期金额为2,466.50亿.

拆款中心数据PIBC显示,周四当日超额准备为负6亿台币,累计超额准备为2,068亿台币,加计前期1%的超额准备为3,517亿台币.

**公债RP利率不变**

债市同业附买回(RP)利率持平.时序迈入12月,资金状况较昨日略偏宽松,投信与寿险都有资金流入,不过仍以优先承作公司债为主,公债受惠有限.

资金调度人士指出,今日有40亿台币富邦银金融债交割的紧缩因素,不过对资金调度没有影响,预料本月上旬RP利率将可持稳在既有水准,下半月因有央行理监事会议召开等变数,才会趋使短率朝可能的方向浮动.

今日公债10天期附买回利率主要成交在0.71-0.73%,同於上日.(完)