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货币新闻 | 2011年 12月 1日 星期四 18:29 BJT

〔欧洲汇市〕欧元兑日圆升至两周高位,西班牙标债买气优於预期

路透伦敦12月1日电---欧元兑日圆周四升至两周高位,稍早西班牙公债标售的买需优於预期.

欧元/日圆EURJPY=R在EBS升至104.98,为11月中以来高位.欧元/美元EUR=亦守住涨幅,报1.3500美元,日内上涨0.5%.(完)

--编译 蔡美珍;审校 张涛

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