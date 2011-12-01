〔欧洲金融〕欧盟执委会延长国家援助银行业的规定

欧洲个股：检察官曾并未对大众汽车监督委员会成员展开调查
路透汉堡2月9日 - 德国检方表示，他们并未对德国下萨克森州州长Stephan Weil，或其他大众汽车(福斯汽车, Volkswagen)监督委员会中与废气排放丑闻有关的成员展开调查。
路透布鲁塞尔12月1日电---欧盟执委会周四称:
* 欧盟执委会延长对危机时期国家支援银行业的规定
* "只要市场需要",就将保持救援规定
* 银行向国家担保支付的费用必须反映固有风险,而非国家或市场风险
* 银行债务获得国家担保所支付的费用应有最低限
* 银行以资本重组或资产减值方式获得国家援助,将必须重组
* 银行对债务大量使用国家担保,将必须证明其具有偿债能力
路透汉堡2月9日 - 德国检方表示，他们并未对德国下萨克森州州长Stephan Weil，或其他大众汽车(福斯汽车, Volkswagen)监督委员会中与废气排放丑闻有关的成员展开调查。
路透沙特KHOBAR 2月9日 - 沙特新闻机构SPA报导指出，沙特能源、工业和矿产资源大臣法力赫(Khalid al-Falih)与委内瑞拉外长和能源部长周四于利雅德会面，以检视油市状况，以及审视维持油市稳定的重要性。
路透2月9日 - 可口可乐公布季度营收下滑6%，为连续第七季走低，受到特定拉丁美洲国家高通胀打击，而美元走强也让美国以外营收缩水。