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货币新闻 | 2011年 12月 1日 星期四 18:36 BJT

〔欧洲金融〕欧盟执委会延长国家援助银行业的规定

路透布鲁塞尔12月1日电---欧盟执委会周四称:

* 欧盟执委会延长对危机时期国家支援银行业的规定

* "只要市场需要",就将保持救援规定

* 银行向国家担保支付的费用必须反映固有风险,而非国家或市场风险

* 银行债务获得国家担保所支付的费用应有最低限

* 银行以资本重组或资产减值方式获得国家援助,将必须重组

* 银行对债务大量使用国家担保,将必须证明其具有偿债能力

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