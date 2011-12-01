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亚洲 | 2011年 12月 1日 星期四 18:29 BJT

〔亚洲橡胶〕12月1日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价

路透12月1日电---以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚盘收市价:

合约 日盘 成交量 晚盘 成交量

12月 262.3 14 263.5 4

1月 265.6 64 265.5 15

2月 270.9 123 270.0 46

3月 274.2 461 274.0 18

4月 277.7 4418 277.3 149

5月 280.8 9749 280.4 585

* TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分,因此当日0630GMT的报价是当日官方收盘价.

* TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台,并在0800GMT-1400GMT之间增加了晚盘.橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT.

* 浏览之前的TOCOM期胶报导请点选[RUB/ASCN].(完)

--编译 丁琦;审校 张涛

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