〔英国金融〕央行敦促本国银行提升资本金以防御欧元区债务危机

欧洲个股：检察官曾并未对大众汽车监督委员会成员展开调查
路透汉堡2月9日 - 德国检方表示，他们并未对德国下萨克森州州长Stephan Weil，或其他大众汽车(福斯汽车, Volkswagen)监督委员会中与废气排放丑闻有关的成员展开调查。
路透伦敦12月1日电---英国央行央行金融政策委员会(FPC)称:
* 欧元区主权和银行业危机仍是英国金融稳定所面临的最大威胁
* 当前的环境对英国银行业者构成"异常大的威胁"
* 英国银行业者应通过留存利润、减少派息和奖金以及发行股票来增强资本金
* 银行业者应该在不削减对实体经济信贷的前提下增加资产负债表弹性
* 英国银行业者应该在2013年初以前公布杠杆比率,较巴塞尔III协议提前两年
* 市场的反应表明,对於欧盟遏制欧元区危机措施的有效性存在疑虑.(完)
路透汉堡2月9日 - 德国检方表示，他们并未对德国下萨克森州州长Stephan Weil，或其他大众汽车(福斯汽车, Volkswagen)监督委员会中与废气排放丑闻有关的成员展开调查。
路透沙特KHOBAR 2月9日 - 沙特新闻机构SPA报导指出，沙特能源、工业和矿产资源大臣法力赫(Khalid al-Falih)与委内瑞拉外长和能源部长周四于利雅德会面，以检视油市状况，以及审视维持油市稳定的重要性。
路透2月9日 - 可口可乐公布季度营收下滑6%，为连续第七季走低，受到特定拉丁美洲国家高通胀打击，而美元走强也让美国以外营收缩水。