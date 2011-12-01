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货币新闻 | 2011年 12月 1日 星期四 18:52 BJT

〔英国金融〕央行敦促本国银行提升资本金以防御欧元区债务危机

路透伦敦12月1日电---英国央行央行金融政策委员会(FPC)称:

* 欧元区主权和银行业危机仍是英国金融稳定所面临的最大威胁

* 当前的环境对英国银行业者构成"异常大的威胁"

* 英国银行业者应通过留存利润、减少派息和奖金以及发行股票来增强资本金

* 银行业者应该在不削减对实体经济信贷的前提下增加资产负债表弹性

* 英国银行业者应该在2013年初以前公布杠杆比率,较巴塞尔III协议提前两年

* 市场的反应表明,对於欧盟遏制欧元区危机措施的有效性存在疑虑.(完)

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