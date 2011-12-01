(重温稿)〔中港新股〕新华保险称偿付率目标高於150%,上市後两年无股本融资需要

路透香港12月1日电---中国第三大寿险公司--新华人寿保险股份有限公司周四称,其偿付能力充足率目标高於150%,并预计是次A、H股上市集资後的两年内,再无进一步股本融资的需要.

该公司的招股书显示,其於9月底止的偿付能力充足率降至86.6%,6月底则为106.1%,根据中国保监会分类属於不足类公司,其保险业务经营和投资活动可能受到各种限制;而偿付能力充足率高於150%则属於充足II类公司,属於监管的标准最高级别.

新华保险总精算师龚兴峰在记者会上称,预期完成A、H股集资後,其偿付能力充足率将会升至同业的最高水平.今後公司主要以内生资本来满足资本要求,包括调整业务结构,在必要情况下会考虑发行次级债券融资.

"公司以(偿付率)高於150%作为目标,"他说,"未来两年内不需要在股本市场融资."

新华保险香港IPO(首次公开发售)招股价区间为每股28.2-34.33港元,拟发售3.5842亿股H股,集资101-123亿港元.其A股发行价区间为每股23-28元人民币,至多将募资44.4亿元人民币.[ID:nCN1253278]

该公司是次沪港两地上市集资最多共23亿美元,主要用於补充资本金以支持其业务增长.

新华保险计划於12月8日定价,15日在联交所挂牌上市,新股编号为"1336.HK".中国国际金融、瑞银UBSN.VX以及高盛(GS.N)为是次IPO的联席全球协调人.(完)