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货币新闻 | 2011年 12月 1日 星期四 18:50 BJT

〔全球金融〕英国央行总裁金恩:我们在制定应急计划以防欧元区违约

路透伦敦12月1日电---英国央行总裁金恩周四在记者会上发布金融稳定性报告,称:

* 信心减弱进一步损及经济活动前景

* 单凭英国一己之力难以解决全球金融系统问题

* 进一步提高资本缓冲以提高韧性的作法合理且有必要

* 欧元区危机是偿债能力问题,而非流动性问题

* 我们确实在制定应急计划以防欧元区违约 (完)

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