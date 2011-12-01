〔全球金融〕英国央行总裁金恩:我们在制定应急计划以防欧元区违约

欧洲个股：检察官曾并未对大众汽车监督委员会成员展开调查
路透汉堡2月9日 - 德国检方表示，他们并未对德国下萨克森州州长Stephan Weil，或其他大众汽车(福斯汽车, Volkswagen)监督委员会中与废气排放丑闻有关的成员展开调查。
路透伦敦12月1日电---英国央行总裁金恩周四在记者会上发布金融稳定性报告,称:
* 信心减弱进一步损及经济活动前景
* 单凭英国一己之力难以解决全球金融系统问题
* 进一步提高资本缓冲以提高韧性的作法合理且有必要
* 欧元区危机是偿债能力问题,而非流动性问题
* 我们确实在制定应急计划以防欧元区违约 (完)
路透汉堡2月9日 - 德国检方表示，他们并未对德国下萨克森州州长Stephan Weil，或其他大众汽车(福斯汽车, Volkswagen)监督委员会中与废气排放丑闻有关的成员展开调查。
路透沙特KHOBAR 2月9日 - 沙特新闻机构SPA报导指出，沙特能源、工业和矿产资源大臣法力赫(Khalid al-Falih)与委内瑞拉外长和能源部长周四于利雅德会面，以检视油市状况，以及审视维持油市稳定的重要性。
路透2月9日 - 可口可乐公布季度营收下滑6%，为连续第七季走低，受到特定拉丁美洲国家高通胀打击，而美元走强也让美国以外营收缩水。