〔马来西亚期市〕棕榈油期货上涨,因全球经济前景改善

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透新加坡12月1日电---马来西亚棕榈油期货周四上涨,受助于全球经济前景改善,并且市场在连跌超过五天之後进行修正.
包括美联储在内的全球六大央行联手提供成本较低的美元融资,以缓解欧洲银行业的流动性紧缩.此举提振美元计价大宗商品价格,比如芝加哥期货交易所(CBOT)大豆.
"市场今日追随大连市场和CBOT走高.有关欧债危机趋稳的迹象也有助益,"吉隆坡一外资商品券商的交易员说.
"而且,棕榈油市场已连跌超过五天.这基本上是在跌了200马币(林吉特)之後的一个回档,"他补充说.周三棕榈油价格触及近三周低位3,011马币.
指标2月棕榈油期约FCPOc3涨1.3%至每吨3,058马币(约合960美元).
总成交量为16,764口,低於通常的25,000口.由於业内人士参加周三开始的2012年印尼棕榈油价格展望年会,交易员预计本周交投迟滞.(完)
--编译/审校 艾茂林/王洋
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。