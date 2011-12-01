〔马来西亚期市〕棕榈油期货上涨,因全球经济前景改善

路透新加坡12月1日电---马来西亚棕榈油期货周四上涨,受助于全球经济前景改善,并且市场在连跌超过五天之後进行修正.

包括美联储在内的全球六大央行联手提供成本较低的美元融资,以缓解欧洲银行业的流动性紧缩.此举提振美元计价大宗商品价格,比如芝加哥期货交易所(CBOT)大豆.

"市场今日追随大连市场和CBOT走高.有关欧债危机趋稳的迹象也有助益,"吉隆坡一外资商品券商的交易员说.

"而且,棕榈油市场已连跌超过五天.这基本上是在跌了200马币(林吉特)之後的一个回档,"他补充说.周三棕榈油价格触及近三周低位3,011马币.

指标2月棕榈油期约FCPOc3涨1.3%至每吨3,058马币(约合960美元).

总成交量为16,764口,低於通常的25,000口.由於业内人士参加周三开始的2012年印尼棕榈油价格展望年会,交易员预计本周交投迟滞.(完)