〔中国个股〕宝钢集团是本周建行2.67亿美元股份出售案中的卖方--消息

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透新加坡/香港12月1日电---两位直接知情人士周四对路透表示,中国上市公司宝钢股份(600019.SS)母公司宝钢集团是本周稍早2.67亿美元中国建设银行(0939.HK)股份的出售方.
这4亿股中国建设银行H股是在周二出售的,出售价为每股5.19港元,总计筹集了20.76亿港元(2.67亿美元),但在当时并不知道卖家是谁.上述消息人士未具名.
该项出售的薄记人为德意志银行(DBKGn.DE).
--编译 王洋;审校 艾茂林
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。