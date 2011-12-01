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亚洲 | 2011年 12月 1日 星期四 19:10 BJT

〔中国个股〕宝钢集团是本周建行2.67亿美元股份出售案中的卖方--消息

路透新加坡/香港12月1日电---两位直接知情人士周四对路透表示,中国上市公司宝钢股份(600019.SS)母公司宝钢集团是本周稍早2.67亿美元中国建设银行(0939.HK)股份的出售方.

这4亿股中国建设银行H股是在周二出售的,出售价为每股5.19港元,总计筹集了20.76亿港元(2.67亿美元),但在当时并不知道卖家是谁.上述消息人士未具名.

该项出售的薄记人为德意志银行(DBKGn.DE).

--编译 王洋;审校 艾茂林

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