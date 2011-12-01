加拿大在气候谈判中树“坏榜样”,遭中国媒体谴责

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京11月30日电---新华社周三报导称，加拿大未否认退出《京都议定书》的传闻为“其他发达国家树立了一个坏的榜样”。
加拿大环境部长彼得·肯特(Peter Kent)周一表示，《京都议定书》已成为“历史”，但他未对媒体报导的加拿大计划正式退出该协议予以证实。
联合国气候大会目前正在南非德班举行。
加拿大称该国支持全球达成削减温室气体的新协议，但坚称新协议需涵盖中国和印度等所有国家。
新华社发表的社评指责加拿大破坏全球各国为应对气候变化所作出的努力，并在追求短期利益过程中自毁信用。
新华社称：“ 当参加德班气候大会的各国代表团正为《京都议定书》第二承诺期磋商之时，这一“传闻”的杀伤力可想而知。”
“愤怒者有之，沮丧者有之，但不管各方表现如何，对加拿大的批评态度是一致的。”
评论称，加拿大未能实现《京都议定书》第一承诺期内的减排目标促使其“破罐破摔”。
“加拿大此时放出“传闻”却又保持缄默，恐怕更多的是将此作为气候谈判中博弈的筹码，一旦谈判结果不如预期，就让“传闻”变成现实。”（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。