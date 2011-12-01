加拿大在气候谈判中树“坏榜样”,遭中国媒体谴责

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京11月30日电---新华社周三报导称，加拿大未否认退出《京都议定书》的传闻为“其他发达国家树立了一个坏的榜样”。

加拿大环境部长彼得·肯特(Peter Kent)周一表示，《京都议定书》已成为“历史”，但他未对媒体报导的加拿大计划正式退出该协议予以证实。

联合国气候大会目前正在南非德班举行。

加拿大称该国支持全球达成削减温室气体的新协议，但坚称新协议需涵盖中国和印度等所有国家。

新华社发表的社评指责加拿大破坏全球各国为应对气候变化所作出的努力，并在追求短期利益过程中自毁信用。

新华社称：“ 当参加德班气候大会的各国代表团正为《京都议定书》第二承诺期磋商之时，这一“传闻”的杀伤力可想而知。”

“愤怒者有之，沮丧者有之，但不管各方表现如何，对加拿大的批评态度是一致的。”

评论称，加拿大未能实现《京都议定书》第一承诺期内的减排目标促使其“破罐破摔”。

“加拿大此时放出“传闻”却又保持缄默，恐怕更多的是将此作为气候谈判中博弈的筹码，一旦谈判结果不如预期，就让“传闻”变成现实。”（完）