〔国际油市〕亚洲柴油和航煤库存上升,因需求低迷

路透新加坡12月1日电---亚洲陆上柴油和航煤库存在11月30日当周小升至两周高位,行业消息人士表示,这是因中国和欧洲的需求开始消退.

中质馏分油库存较前一周小升1%至941.1万桶,有来自韩国、马来西亚、俄罗斯和台湾的进口.

交易员表示,欧洲今冬气候温和,加之正值欧债危机,关闭了亚洲-欧洲套利窗口.

中国看似不会在12月进口柴油以满足国内需求,因其国内炼厂近期加大产量後,柴油短缺的局面缓解.周四,亚洲柴油裂解价差进一步遭遇打压.

1月柴油裂解价差下跌0.35美元至每桶18.24美元,低於11月中旬的逾20美元.

"自9月末和10月开始购入以来,日本的煤油库存也在三年高位,韩国也存储了一些,我认为需求不会上升的那麽快,"一位在新加坡的交易员说.

最新的行业数据显示,上周日本煤油库存上升1.8%至三年高位.

1月航煤裂解价差跌0.03美元至19.62美元.

油品 买价 卖价 中值 前值 变动 变动(%)

现货航煤/煤油 JET-SIN 125.40 125.80 125.60 125.28 0.32 0.26

现货含硫0.5%柴油GO-SIN 125.47 125.87 125.67 125.61 0.06 0.05

含硫0.25%柴油 GO25-SIN 126.62 127.02 126.82 126.76 0.06 0.05

含硫0.05%柴油 GO005-SIN 127.37 127.77 127.57 127.51 0.06 0.05

12月柴油互换 GOSGSWMc1 -- -- 125.40 125.34 0.06 0.05

1月柴油互换 GOSGSWMc2 -- -- 124.86 124.77 0.09 0.07