〔国际油市〕亚洲柴油和航煤库存上升,因需求低迷

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透新加坡12月1日电---亚洲陆上柴油和航煤库存在11月30日当周小升至两周高位,行业消息人士表示,这是因中国和欧洲的需求开始消退.
中质馏分油库存较前一周小升1%至941.1万桶,有来自韩国、马来西亚、俄罗斯和台湾的进口.
交易员表示,欧洲今冬气候温和,加之正值欧债危机,关闭了亚洲-欧洲套利窗口.
中国看似不会在12月进口柴油以满足国内需求,因其国内炼厂近期加大产量後,柴油短缺的局面缓解.周四,亚洲柴油裂解价差进一步遭遇打压.
1月柴油裂解价差下跌0.35美元至每桶18.24美元,低於11月中旬的逾20美元.
"自9月末和10月开始购入以来,日本的煤油库存也在三年高位,韩国也存储了一些,我认为需求不会上升的那麽快,"一位在新加坡的交易员说.
最新的行业数据显示,上周日本煤油库存上升1.8%至三年高位.
1月航煤裂解价差跌0.03美元至19.62美元.
油品 买价 卖价 中值 前值 变动 变动(%)
现货航煤/煤油 JET-SIN 125.40 125.80 125.60 125.28 0.32 0.26
现货含硫0.5%柴油GO-SIN 125.47 125.87 125.67 125.61 0.06 0.05
含硫0.25%柴油 GO25-SIN 126.62 127.02 126.82 126.76 0.06 0.05
含硫0.05%柴油 GO005-SIN 127.37 127.77 127.57 127.51 0.06 0.05
12月柴油互换 GOSGSWMc1 -- -- 125.40 125.34 0.06 0.05
1月柴油互换 GOSGSWMc2 -- -- 124.86 124.77 0.09 0.07
--编译 王洋;审校 艾茂林
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。