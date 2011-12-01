〔国际油市〕亚洲石脑油价格盘旋在两周高位,裂解价差创一个半月高点

路透新加坡12月1日电---亚洲石脑油价格周四盘旋在两周高位附近,裂解价差连续第四个交易日上涨,来到一个半月最高位.不过实货跨月价差处於小幅升水,因疲弱基本面限制涨幅.

Samsung Total又购得一笔船货,1月上半月抵港,交易商估计价格持平於11月28日交易,成本加运费价格(C&F) 较日本现货报价贴水25-50美分.

算上这一笔,韩国买家四日内已透过招标锁定至少20万吨1月上半月抵港的石脑油.这是7月以来韩国买入最活跃的一周,令人怀疑韩国买家对低库存感到担心,且冬季气候可能妨碍船货准时抵达.

市场亦担心亚洲最大石脑油买家台塑或需补充库存,因其已有数月未买进.

"很多卖家似乎在等待台塑来买1月船货,所以他们不向韩国开出报价,"一交易员说.

汽油裂解价差历经三日贴水之後重返升水,不过这可能是获得了欧洲炼厂产能利用率下降的支持,因亚洲仍然供给充沛.

日本公开规格1月上半月石脑油NAF-1H-TYO价格上涨1.25美元,至每吨889.50美元,为11月17日以来最高.

1月上半月裂解价差攀升1.33美元,报每吨63.38美元,为10月20日以来最高.

汽油裂解价差报升水0.48美分.

油品 价格 上日价格 变动

2012年1月石脑油NAF-1H-TYO 889.00/890.00 888.25 +1.25

现货石脑油净回值NAF-SIN 96.31/96.41 96.22 +0.14

97号现货汽油GL97-SIN 113.59/113.69 113.19 +0.45

95号现货汽油GL95-SIN 111.95/112.05 111.55 +0.45

92号现货汽油GL92-SIN 110.58/110.68 110.00 +0.63

现货92号汽油重整利润GL92-SIN-DIF 14.22/14.32 13.78 +0.49 (完)