〔美国数据〕11月26日当周初请失业金人数升至40.2万人,预估为39万人

国际油市：沙特和委内瑞拉正在检视油市状况--沙特新闻机构SPA
路透沙特KHOBAR 2月9日 - 沙特新闻机构SPA报导指出，沙特能源、工业和矿产资源大臣法力赫(Khalid al-Falih)与委内瑞拉外长和能源部长周四于利雅德会面，以检视油市状况，以及审视维持油市稳定的重要性。
路透12月1日电---美国劳工部周四公布的数据显示:
* 美国11月26日当周初请失业金人数升至40.2万人(预估为39万人),前周修正後为39.6万人(初值为39.3万人)
* 美国11月26日当周初请失业金人数四周均值升至39.575万人,前周修正後为39.525万(初值为39.425万人)
* 美国11月19日当周续请失业金人数升至374万人(预估为365万人),前周修正後为370.5万人(前值为369.1万)
* 美国初请失业金人数创下10月22日当周以来最高
周段 初请失业金人数 四周平均值 续领失业金人数 保险失业率
11/26/11 402,000 395,750 -- --
11/19/11 396,000-R 395,250-R 3,740,000 3.0
11/12/11 392,000-R 397,750-R 3,705,000-R 2.9
11/05/11 393,000 400,750 3,623,000-R 2.9
10/29/11 400,000 405,250 3,665,000 2.9
10/22/11 406,000 406,500 3,707,000 2.9
10/15/11 404,000 403,750 3,700,000 2.9
10/08/11 411,000 409,750 3,739,000 3.0
注: R-修正值.(完)
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--编译 艾茂林;审校 王洋
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