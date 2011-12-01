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货币新闻 | 2011年 12月 1日 星期四 21:45 BJT

〔表格〕美国11月24日止当周农作物出口销售报告--USDA

路透华盛顿12月1日电---美国农业部(USDA)公布11月24日止当周农作物出口销售报告(单位为千吨;棉花以千包计):

当周约定销售净变动 -----新销售----- ---累计约定销售---

本年度 下年度 本年度 下年度 本年度 上年度

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小麦 503.0 0.0 505.2 0.0 17,920.7 23,201.6

大麦 0.0 0.0 0.0 0.0 82.4 90.2

玉米 280.5 71.6 615.3 71.6 22,142.9 22,868.1

高粱 4.3 0.0 6.6 0.0 537.4 1,558.1

大豆 489.6 0.0 568.3 0.0 21,283.2 32,763.1

豆粕 135.5 0.0 140.1 0.0 3,556.0 4,058.1

豆油 8.9 0.0 10.1 0.0 121.9 744.6

皮马棉 -0.8 0.0 0.9 0.0 383.4 348.5

陆地棉 85.0 19.0 120.9 19.0 9,720.4 12,644.2

稻米 62.9 0.0 62.9 0.0 1,376.5 1,994.4 (完)

浏览美国农业部报告全文,请点选USDA22;相关中文新闻请点选[USDA-CMN]

--编译 艾茂林; 审校 王洋

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