〔表格〕美国11月24日止当周农作物出口销售报告--USDA

国际油市：沙特和委内瑞拉正在检视油市状况--沙特新闻机构SPA
路透沙特KHOBAR 2月9日 - 沙特新闻机构SPA报导指出，沙特能源、工业和矿产资源大臣法力赫(Khalid al-Falih)与委内瑞拉外长和能源部长周四于利雅德会面，以检视油市状况，以及审视维持油市稳定的重要性。
路透华盛顿12月1日电---美国农业部(USDA)公布11月24日止当周农作物出口销售报告(单位为千吨;棉花以千包计):
当周约定销售净变动 -----新销售----- ---累计约定销售---
本年度 下年度 本年度 下年度 本年度 上年度
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小麦 503.0 0.0 505.2 0.0 17,920.7 23,201.6
大麦 0.0 0.0 0.0 0.0 82.4 90.2
玉米 280.5 71.6 615.3 71.6 22,142.9 22,868.1
高粱 4.3 0.0 6.6 0.0 537.4 1,558.1
大豆 489.6 0.0 568.3 0.0 21,283.2 32,763.1
豆粕 135.5 0.0 140.1 0.0 3,556.0 4,058.1
豆油 8.9 0.0 10.1 0.0 121.9 744.6
皮马棉 -0.8 0.0 0.9 0.0 383.4 348.5
陆地棉 85.0 19.0 120.9 19.0 9,720.4 12,644.2
稻米 62.9 0.0 62.9 0.0 1,376.5 1,994.4 (完)
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--编译 艾茂林; 审校 王洋
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