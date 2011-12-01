〔国际油市〕燃料油市场稍稍下滑,因供给料将增加

路透12月1日电---亚洲燃料油市场周四稍稍下滑,相较于前一日成交量大幅萎缩,因供给增加的预期对人气构成压力.

点价兴趣继续推高12月/1月跨月价差至接近每吨约16.00美元,但未来数月的基本面对1月/2月和2月/3月跨月价差构成压力.

1月/2月跨月价差收报7.63美元,之前升至接近每吨8.00美元的水平,在亚洲交易时段後进一步跌向7.50美元.

一位交易员说:"我们看到,在11月船期的船货基础之上,一直有来自炼厂的稳定的12月船货..."

迄今在中东和亚洲市场,有接近150万吨的12月燃料油船货被炼厂叫卖或出售,除此之外还有1月份预计将有接近400万吨的西方套利船货.

1月燃料油裂解价差贴水扩阔0.27美元至4.68美元.2月合约则下跌0.12美元至每桶较迪拜原油贴水5.21美元.

180-cst燃料油上涨2.35美元至每吨689.50美元.380-cst燃料油上涨1.60美元至每吨674.80美元.

油品 买价 卖价 中值 上日价格 变动 变动%

现货180CST燃料油 FO180-SIN 689.30 689.70 689.50 687.15 2.35 0.34

现货380CST燃料油 FO380-SIN 674.60 675.00 674.80 673.20 1.60 0.24

新加坡船用燃料油 BK380-B-SIN 689.00 691.00 690.00 690.00 0.00 0.00

380CST船用燃料油升水 14.40 16.00 15.20 16.80 -1.60

180CST燃料油价差 FO180-SIN-DIF15.00 15.25 15.13 14.63 0.50 3.42

380CST燃料油价差 FO380-SIN-DIF14.20 14.50 14.35 13.90 0.45 3.24